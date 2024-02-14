Згурець пояснив, скільки ВДК ще залишилось у росіян у Чорному морі після знищення корабля "Цезар Куніков"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму були потужні вибухи. Навіть підводний човен підійшов до зони, де перебував "Цезар Куніков" - це великий десантний корабель. Ймовірно, він затонув. Джерела повідомляють, що цей корабель дійсно був атакований Україною. Ймовірно, з використанням морських дронів, які вже забезпечують зміни характеру бойових дій в акваторії Чорного моря. Нагадаю, що росіяни перед початком активної фази війни перетягнули десантні кораблі з Балтійського флоту у Чорне море. У них тоді було 13 таких великих десантних кораблів, 7 з яких були уражені різними засобами з українського боку. Залишилося ще 6. "Цезар Куніков" був у переліку цих 6 кораблів, які залишилися. Тобто кількість ВДК у росіян зменшується", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, противник використовує ВДК для перевезення вантажів, і коли Кримський міст не працює, то десантні кораблі забезпечують переправу.

"Україна завдає суттєвих збитків російському флоту, забезпечує зміну динаміки у Чорному морі. Вже знищено понад 20% кораблів Чорноморського флоту РФ. Левова частина вже перебазувалася в Новоросійськ. Тобто ми бачимо продовження асиметричної стратегії у Чорному морі з використанням нових роботизованих платформ, що стане показовим і для бойових дій на суходолі, і в повітрі", - наголосив Згурець.

Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". ЗМІ пишуть про причетність дронів ГУР.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни мають проблеми з логістикою у Чорному морі.









