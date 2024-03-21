Журналісти підрахували, у скільки обійшовся Росії масований обстріл 21 березня
Російська окупаційна армія вночі 21 березня намагалася атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами. На це вона витратила $390 млн
Про це повідомляє "Економічна правда".
За даними Повітряних сил, російська армія вночі використала дві балістичні чи аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Натомість журналісти підрахували, що загальна вартість 29 випущених ракет - $377 млн. Водночас гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від $10 млн і вище за одиницю, а балістична ракета "Іскандер-М" - $3 млн за одиницю.
"Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
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