Журналісти підрахували, у скільки обійшовся Росії масований обстріл 21 березня

Про це повідомляє "Економічна правда".

За даними Повітряних сил, російська армія вночі використала дві балістичні чи аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Натомість журналісти підрахували, що загальна вартість 29 випущених ракет - $377 млн. Водночас гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від $10 млн і вище за одиницю, а балістична ракета "Іскандер-М" - $3 млн за одиницю.

"Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.