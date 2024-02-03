Значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж йти до ТЦК, - Міноборони

Про це в етері телемарафону заявив керівник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк.

"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж йти до ТЦК та СП. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", - сказав Павлюк.

У Міноборони наголосили, що запропоновані законопроєктом обмеження стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство - надає неправдиві дані, не з’являється на вимогу до ТЦК. Водночас передбачені санкції - це не покарання, а методи впливу.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.