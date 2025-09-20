Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"

Про це ввечері 19 вересня 2025 року передала пропагандистська агенція ТАСС, наближені до російських силовиків телеграм-канали та опозиційне видання Astra.

Його тіло виявили біля машини на дорозі неподалік лісу, поруч лежала мисливська рушниця 12-го калібру й записка зі скаргами на депресію.

"Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією. Стає дедалі гірше, немає сил", - цитує Astra нібито передсмертнє послання Тюніна.

Попередньою причиною смерті посадовця, яку розглядають слідчі органи, названо самогубство.

"Хімпромінжиніринг" - єдиний російський виробник вуглецевого волокна, необхідного для виготовлення "шахедів".

Серія смертей російських топ-менеджерів

Від початку повномасштабного вторгнення до України в РФ не припиняються загадкові загибелі представників керівникого складу провідних стратегічних компаній.

У вересня 2022 року випав з катера директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

2022-2023 року пішли з життя відразу три високопосадовця російського нафтового гіганту "Лукойл": у серпні 22-го року випав з вікна попередній керівник ради директорів, віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов; не пережив сеанс "лікування" у шаманів топменеджер Олександр Суботін; зупинилося серце у голови ради директорів "Лукойла" Володимира Некрасова.

18 квітня 2023 року за нез'ясованих обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.

21 квітня 2023 року в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю.

Влітку 2023 року не стало 40-річного голови російського технологічного "Ікс-Холдинга" Антона Черепенникова, чия компанія виготовляла техніку для спецслужб і космонавтики РФ.

9 листопада 2023 року теж у віці 40 років помер заступник директора Роскосмосу з економіки та управління Максим Овчинніков.