Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"

Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"

Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
13:16
Війна з Росією Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін

У підмосковному селищі виявлено тіло 50-річного гендиректора акціонерного товариства "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. Це бренд UMATEX Group, що входить до держкорпорації Росатом

Зміст

Про це ввечері 19 вересня 2025 року передала пропагандистська агенція ТАСС, наближені до російських силовиків телеграм-канали та опозиційне видання Astra.

Його тіло виявили біля машини на дорозі неподалік лісу, поруч лежала мисливська рушниця 12-го калібру й записка зі скаргами на депресію.

"Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією. Стає дедалі гірше, немає сил", - цитує Astra нібито передсмертнє послання Тюніна.

Попередньою причиною смерті посадовця, яку розглядають слідчі органи, названо самогубство.

"Хімпромінжиніринг" - єдиний російський виробник вуглецевого волокна, необхідного для виготовлення "шахедів".

Серія смертей російських топ-менеджерів

Від початку повномасштабного вторгнення до України в РФ не припиняються загадкові загибелі представників керівникого складу провідних стратегічних компаній.

У вересня 2022 року випав з катера директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

2022-2023 року пішли з життя відразу три високопосадовця російського нафтового гіганту "Лукойл": у серпні 22-го року випав з вікна попередній керівник ради директорів, віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов; не пережив сеанс "лікування" у шаманів топменеджер Олександр Суботін; зупинилося серце у голови ради директорів "Лукойла" Володимира Некрасова.

18 квітня 2023 року за нез'ясованих обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.

21 квітня 2023 року в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю. 

Влітку 2023 року не стало 40-річного голови російського технологічного "Ікс-Холдинга" Антона Черепенникова, чия компанія виготовляла техніку для спецслужб і космонавтики РФ.

9 листопада 2023 року теж у віці 40 років помер заступник директора Роскосмосу з економіки та управління Максим Овчинніков.

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
бізнес
Технології
російська армія
безпілотник
