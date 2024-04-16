"ЗСУ намагались вчинити теракт на ЗАЕС": російські фейки і маніпуляції за 16 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал "РОДИОН_МИРОШНИК" написав: "ЗСУ намагалися вчинити терористичний акт із радіаційною загрозою, атакувавши об'єкти на території Запорізької АЕС".

Маніпуляція: Речник Кремля Пєсков заявив: "Москва не фіксує зараз будь-яких змін у позиції Києва щодо повної відмови від переговорів із Росією".

Фейк: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "В українській поліції закручують гайки: будь-яке невиконання наказу закінчується відправленням на фронт".