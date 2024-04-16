"ЗСУ намагались вчинити теракт на ЗАЕС": російські фейки і маніпуляції за 16 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 16 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський TG-канал "РОДИОН_МИРОШНИК" написав: "ЗСУ намагалися вчинити терористичний акт із радіаційною загрозою, атакувавши об'єкти на території Запорізької АЕС".
Маніпуляція: Речник Кремля Пєсков заявив: "Москва не фіксує зараз будь-яких змін у позиції Києва щодо повної відмови від переговорів із Росією".
Фейк: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "В українській поліції закручують гайки: будь-яке невиконання наказу закінчується відправленням на фронт".
- Російська пропаганда завдяки фейкам намагається посіяти паніку серед українського населення.
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