ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів, 19 танків і 30 бронемашин РФ
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1520 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення загинули або були поранені 488 460 окупантів
Про це 16 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 488 460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин - 14 538 (+30) од,
- артилерійських систем – 12 565 (+27) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13) од,
- крилатих ракет ‒ 2200 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93) од,
- спеціальної техніки ‒ 2062 (+1) од.
У Генштабі ЗСУ 15 травня повідомили, що за 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових.
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