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Ексклюзив

ЗСУ знайшли можливість на лінії боєзіткнення знищувати ворожі літаки, - "Інформаційний спротив"

21 лютого, 2024 середа
12:28
Війна з Росією Су-34

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що, якщо російські КАБи нескінченні, то носії мають свій кінець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вже й росіяни підтверджують збиття своїх літаків, хоча вони намагаються виставляти це як friendly fire, що це працює їхня ППО. Що це за літаки? Це фронтові бомбардувальники-винищувачі. Вони використовуються для того, аби завдавати ударів на лінії боєзіткнення, з використанням керованих авіаційних бомб, КАБів. Їм необхідно підлітати для скиду КАБ, до лінії боєзіткнення, на відстань десь 30 км. Раніше нам неможливо було, щось протиставити цим літакам. Тому, що в нас не було засобів ППО на лінії боєзіткнення, які б могли мати радіус ураження понад 15-20 км. Росіяни це добре знали, і тому постійно використовували літаки", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", ЗСУ знайшли можливість на лінії боєзіткнення знищувати ворожі літаки.

"Ми вже бачимо, як знищуються російські літаки. При цьому вони знищуються на відстанях значно більших, ніж ці їхні безпечні 30-40 км. Тобто ми знайшли засіб і можливості на лінії боєзіткнення знищувати літаки. У росіян цих авіаційних бомб як мінімум 10 тис., вони залишилися ще з запасів від Радянського Союзу. Але, якщо КАБи нескінченні, то носії мають свій кінець. Су-34 та Су-35 - це дуже болісна втрата для російських Повітряних сил", - наголосив Коваленко.

  • Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
  • Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.
  • Пізніше українські бійці збили ще 2 російські літаки.
  • 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Це вже 7-й ворожий літак, який Повітряні сили ліквідували продовж тижня.
Теги:
Новини
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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