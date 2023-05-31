Вийшов трейлер 6 сезону серіалу "Чорне дзеркало" від Netflix
Вийшов трейлер 6 сезону серіалу "Чорне дзеркало" від Netflix - сама стрічка вийде на екрани 15 червня
Про це йдеться на YouTube-каналі компанії.
"Ми знову в чорному з відтінком червоного!", - йдеться в описі.
Шостий сезон "Чорного дзеркала" налічуватиме 5 епізодів - сам Netflix зазначає, ще це буде найбільш непередбачуваний, некласифікований і неочікуваний сезон.
Довідково. "Чорне дзеркало" - телесеріал-антологія, створений журналістом Чарлі Брукером. Кожна серія має свій антураж та персонажів і має на меті продемонструвати сучасне суспільство й антиутопічні наслідки розвитку технологій.
- Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США.
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