Про це йдеться на YouTube-каналі компанії.

"Ми знову в чорному з відтінком червоного!", - йдеться в описі.

Шостий сезон "Чорного дзеркала" налічуватиме 5 епізодів - сам Netflix зазначає, ще це буде найбільш непередбачуваний, некласифікований і неочікуваний сезон.

Довідково. "Чорне дзеркало" - телесеріал-антологія, створений журналістом Чарлі Брукером. Кожна серія має свій антураж та персонажів і має на меті продемонструвати сучасне суспільство й антиутопічні наслідки розвитку технологій.