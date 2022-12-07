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Війська РФ вдарили по центру Курахового на Донеччині: убито 6 цивільних, ще 5 поранено

7 грудня, 2022 середа
17:19
війна з Росією

Російські загарбники завдали удару по центру тимчасово окупованого міста Курахове, через атаку загинули щонайменше шестеро цивільних, ще п'ятеро - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВАПавло Кириленко.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки", - написав Кириленко.

  • Нагадаємо, загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

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