Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Резніков зазначив, що між системою мобілізації України та НАТО є суттєві відмінності.

"Наша система мобілізації, система резерву, наші центри комплектації, колишні військкомати - це все радянський спадок. Нам його треба принципово змінювати, робити інший підхід ... У нас навіть система обліку старорадянська, тому що у нас за облік військовозобов'язаних відповідають керівники підприємств", - сказав він.

Міністр оборони висловив свою думку про те, що ТЦК потрібно максимально цифрувати й вони мають стати ЦНАПами. За його словами, такі дії слід зробити для того, щоб українці "перестали боятися" центрів комплектації,

"Нам потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. А це означає, що головним нашим капіталом є люди й з ними треба працювати", - наголосив Резніков.

Що відомо про рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада України проголосувала за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. А 31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

29 червня Верховна Рада України Верховна Рада розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. Цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових.