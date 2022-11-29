Про це пише ізраїльський репортер Моріа Асраф Волберг у Twitter.

За її словами, до делегації від України входив високопоставлений офіцер ЗСУ, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.

"Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем попередження про протиракетну оборону", - йдеться у публікації.

Також Волберг зазначає, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість по відношенню до Москви".

Раніше у листопаді глава Штабу національної безпеки Ізраїлю заявив про готовність країни надати Україні озброєння, якщо РФ отримає балістичні ракети від Ірану.

Додамо також, що нещодавно Ізраїль погодився профінансувати закупівлю стратегічного обладнання для України на мільйони доларів.

Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію. Він передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до РФ.

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