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Військова делегація України відвідала Ізраїль: домовлялись про системи протиракетної оборони, - ЗМІ

29 листопада, 2022 вiвторок
03:43
війна з Росією ізраїль україна

Ізраїль для переговорів із представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) відвідала українська делегація, обговорювали питання щодо протиракетної оборони

Про це пише ізраїльський репортер Моріа Асраф Волберг у Twitter.

За її словами, до делегації від України входив високопоставлений офіцер ЗСУ, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.

"Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем попередження про протиракетну оборону", - йдеться у публікації.

Також Волберг зазначає, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість по відношенню до Москви".

  • Раніше у листопаді глава Штабу національної безпеки Ізраїлю заявив про готовність країни надати Україні озброєння, якщо РФ отримає балістичні ракети від Ірану.
  • Додамо також, що нещодавно Ізраїль погодився профінансувати закупівлю стратегічного обладнання для України на мільйони доларів.
  • Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію. Він передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до РФ.

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Ізраїль
допомога Україні
зброя для України
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