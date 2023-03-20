Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У росіян ще залишається велика кількість людей, яких вони мобілізували та залучили до війни. Біля Вугледару вони намагаються атакувати, але успіху не досягли. Військові РФ закріпилися на лівому березі річки Дніпро, біля Херсона. Але всередині російських військових дуже погана дисципліна", - підкреслив Гетьман.

За словами експерта, на лівобережжя Дніпра прибули Росгвардія та ФСБ, щоб навести лад серед військових.

"Там перебувають військові, які тікали з правого берега Дніпра. Туди приїхала Росгвардія та ФСБ, щоб навести лад. Тому, що багато росіян дезертують та не хочуть воювати. Спецслужби відловлюють цих російських мародерів й дезертирів, які влаштовують безлад. Також на лівобережжі працюють українські підпільники. Впевнений, що там є й наші ДРГ, які чекають певної команди. Я впевнений, що росіяни не зможуть довго втриматися на півдні. Вже потеплішало, земля підсихає, можна очікувати наш наступ", - наголосив Гетьман.

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