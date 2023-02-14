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Військові США знайшли в океані основну частину уламків китайської "шпигунської кулі"

14 лютого, 2023 вiвторок
07:29
Світ "Шпигунська куля" над США

Американські військові виявили під водою на глибині близько 15 метрів основу частину корисного навантаження китайської повітряної кулі, яку збили позаминулого тижня

Про це інформує CNN із посиланням на офіційного представника міноборони США.

Уламки китайської кулі-розвідника виявили на глибині приблизно 50 футів (близько 15 м) поблизу узбережжі Південної Кароліни. Саме тут з п'ятниці, 10 лютого, працює рятувальний корабель, який підіймав уламки збитої повітряної кулі з морського дна.

Зазначають, що крім корисного вантажу, повітряна куля перевозила й розвідувальну апаратуру. Сам корисний вантаж важив близько 2 тис. футів (приблизно 900 кг) і був розміром приблизно з три шкільні автобуси. Видання ABC додає, що його довжина складала 30 футів (близько 9 м). Чутливі компоненти вантажу передадуть ФБР для подальшого розслідування.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження. У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
  • Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
  • Пізніше Держдеп США повідомив, що китайський аеростат, збитий американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. Згодом США наклали на Китай санкції через "шпигунську кулю".
  • 12 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об'єкт над повітряним простором Канади.
Новини
Китай
США
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