Військові США знайшли в океані основну частину уламків китайської "шпигунської кулі"

Про це інформує CNN із посиланням на офіційного представника міноборони США.

Уламки китайської кулі-розвідника виявили на глибині приблизно 50 футів (близько 15 м) поблизу узбережжі Південної Кароліни. Саме тут з п'ятниці, 10 лютого, працює рятувальний корабель, який підіймав уламки збитої повітряної кулі з морського дна.

Зазначають, що крім корисного вантажу, повітряна куля перевозила й розвідувальну апаратуру. Сам корисний вантаж важив близько 2 тис. футів (приблизно 900 кг) і був розміром приблизно з три шкільні автобуси. Видання ABC додає, що його довжина складала 30 футів (близько 9 м). Чутливі компоненти вантажу передадуть ФБР для подальшого розслідування.