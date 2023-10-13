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Ексклюзив

Військовий експерт Мусієнко пояснив, чому ворог активно штурмує Авдіївку

13 жовтня, 2023 п'ятниця
23:39
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Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, зазначив, що одна з цілей противника в атаках Авдіївки - остаточно перехопити ініціативу на півдні і відвернути нашу увагу на східний фронт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог активно штурмує Авдіївку, тому що, по-перше, це коротке логістичне плече з окупованих територій і безпосередньо з території Росії. Друге - у противника до цього вже були вихідні позиції, тому що ось ця ситуація, яку ми бачимо на мапі, виникла теж не вчора і на тиждень тому, а ще раніше. Така ситуація так і трималася, тобто ворог ще взимку на початку цього року, коли йшли активні бої у районі Бахмута, намагався брати в оточення Авдіївку. Ворожі атаки тоді не увінчались успіхом, тому вони цю затію призупинили, як виявилося на певний період часу. Зараз знову ж таки російські вояки взялися активно наступати великими силами. Дійсно нашим силам там не просто на сьогодні", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.

За його словами, загарбницькі російські війська переслідують декілька цілей, штурмуючи Авдіївку.

"Перша ціль – остаточно перехопити у нас ініціативу на півдні, тобто збити наш контрнаступальний темп, зупинити його взагалі на Мелітопольському напрямку і відвернути нашу увагу на східний фронт. Друге – продемонструвати, що начебто російські війська перехопили ініціативу в українських сил. Третє - пропагандистській інформаційний ефект про те, що насправді російська армія ще здатна показувати якісь рухи та приносити якісь перемоги. І тут відповідь безпосередньо про Авдіївку. Річ у тім, що до цієї активації розташування підрозділів російських військ дозволяло починати рух як на оточення, що вони зараз там і роблять", - пояснив Олександр Мусієнко.

Мусієнко додав, що Росія десятки разів розповідала про наміри створити котел чи оточення біля різних українських населених пунктів, тобто це така маніакальна гонитва, щоб створити котел, який вони ще не створювали.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Бараьаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
наступ ЗСУ
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