Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Те, що офіційна влада РФ підтвердила візит Патрушева до Ірану, свідчить про те, що це спільний сигнал до колективного Заходу, що є альянс між Росією й Іраном і те, що збройові оборудки будуть", - наголосив він.

За словами Сергія Згурця, візит секретаря Радбезу РФ показовий для Ірану, який прагне показати, що формується новий альянс у боротьбі з усесвітнім злом, яким країна вважає весь цивілізований світ.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".

В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.

6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.

7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

8 листопада Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран поширенням інформації про приїзд Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з РФ.

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