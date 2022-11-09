Візит Патрушева до Ірану показовий і сигналізує Заходу про оборудки зі зброєю між країнами, - Згурець
Візит секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева до Ірану сигналізує Заходу про формування альянсу між країнами й оборудки зі зброєю
Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Те, що офіційна влада РФ підтвердила візит Патрушева до Ірану, свідчить про те, що це спільний сигнал до колективного Заходу, що є альянс між Росією й Іраном і те, що збройові оборудки будуть", - наголосив він.
За словами Сергія Згурця, візит секретаря Радбезу РФ показовий для Ірану, який прагне показати, що формується новий альянс у боротьбі з усесвітнім злом, яким країна вважає весь цивілізований світ.
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
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