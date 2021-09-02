Візит президента Зеленського до США був виключно робочим, – Осмоловська

Експертка-міжнародниця повідомила про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“У мене як у дипломатки викликала здивування протокольна сторона візиту. Насамперед, статус візиту, оскільки на запрошення президента США є 4 категорії візитів: державний, офіційний, офіційно-робочий і робочий. За всіма ознаками візит президента України Володимира Зеленського мав характер робочого, адже не було формального ланчу в Білому домі за участі державного секретаря, не було розміщення гостя, який приїжджає на запрошення президента Сполучених Штатів, у гостьових кімнатах Blair House, що зазвичай надається за статусними візитами, наш президент жив же у простому готелі. Тобто це був звичайний робочий візит”, – зазначила Осмоловська.

Експертку також вразив склад делегації, яка зустрічала президента Зеленського в аеропорту Вашингтона – єдиною серйозною по статусу особою була пані посол України в США Оксана Маркарова, решта людей не були чиновниками високого рангу в адміністрації Байдена.

“Те, що не було спільної пресконференції президентів Сполучених Штатів Америки та України, також є великою проблемою. Адже, якби була спільна заява, під час спільної пресконференції сторони озвучують головні сигнали цієї спільної заяви. Так можна було би зробити, але статус робочого візиту не передбачає посиленого спілкування з пресою під час повноформатної пресконференції. І це якраз є маркером того, що візит є не найвищого рівня, на який ми сподівалися і могли розраховувати”, – повідомила Юлія Осмоловська.





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