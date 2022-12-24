Візит Зеленського до США є великим внеском у майбутню перемогу України в цій війні, - експосол у Києві Гербст
Візит президента України Володимира Зеленського до США покращив його стосунки з президентом Джо Байденом та підкріпив позицію України в Америці
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"Я вважаю візит Зеленського до США великим вкладом у майбутню перемогу України в цій війні. Мені здається, що за результатами цього візиту стосунки між Байденом та Зеленським стали краще, також до Зеленського стало більше поваги у Конгресі. Зеленський звернувся з проханням до Конгресу щодо надання більшої кількості зброї та підкріпив позицію України в Америці. І ось чому реакція в Москві була така негативна та сильна. Вони зрозуміли, що відносини між Києвом та Вашингтоном стали кращими за підсумками цього візиту", - вважає він.
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- Нагадаємо, Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 21 грудня у Вашингтоні. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
- А президент США Джо Байден заявив, що для його країни честь - бути з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни проти Росії.
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