Визначився новий чемпіон Національної баскетбольної асоціації
"Денвер" переміг "Маямі" у фінальній серії НБА та вперше в історії став чемпіоном найсильнішої баскетбольної ліги світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 13 червня у п'ятому матчі "Денвер Наггетс" переміг "Маямі Хіт" 94:89 та виграв фінальну серію з рахунком 4:1.
"Денвер" вперше у своїй історії став чемпіоном НБА.
Найціннішим гравцем фінальної серії визнали сербського центрового "Наггетс" Ніколу Йокича. У середньому він набирав у вирішальних матчах 30,2 очка за гру, робив 14 підбирань та 7,2 передачі.
Минулого сезону чемпіоном НБА був "Голден Стейт Ворріорс".
НБА
Фінал плей-офф
5 матч
"Денвер" - "Маямі" 94:89
Рахунок в серії - 4:1
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