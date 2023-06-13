Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 13 червня у п'ятому матчі "Денвер Наггетс" переміг "Маямі Хіт" 94:89 та виграв фінальну серію з рахунком 4:1.

"Денвер" вперше у своїй історії став чемпіоном НБА.

Найціннішим гравцем фінальної серії визнали сербського центрового "Наггетс" Ніколу Йокича. У середньому він набирав у вирішальних матчах 30,2 очка за гру, робив 14 підбирань та 7,2 передачі.

Минулого сезону чемпіоном НБА був "Голден Стейт Ворріорс".

НБА

Фінал плей-офф

5 матч

"Денвер" - "Маямі" 94:89

Рахунок в серії - 4:1