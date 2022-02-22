Визнання Путіним "Л/ДНР": голова ОБСЄ Рау закликав РФ утриматися від військових дій і попередив про довгострокові наслідки

Про це Рау написав у Twitter.



"У зв'язку з рішенням президента Путіна ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Російську Федерацію утримуватися від будь-яких військових дій для реалізації цього невдалого рішення та враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - написав Рау.