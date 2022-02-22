Визнання Путіним "Л/ДНР": голова ОБСЄ Рау закликав РФ утриматися від військових дій і попередив про довгострокові наслідки
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав невдалим рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та закликав Росію не вдаватися до війської активності
Про це Рау написав у Twitter.
"У зв'язку з рішенням президента Путіна ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Російську Федерацію утримуватися від будь-яких військових дій для реалізації цього невдалого рішення та враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - написав Рау.
- Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "державності" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
- Україна скликає Радбез ООН через визнання Росією "Л/ДНР".
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