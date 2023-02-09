Влада Брянської області звинуватила Україну в атаці безпілотників на регіон, працювала ППО
Вночі на 9 лютого та вранці цього дня в Брянській області Росії пролунали вибухи. Губернатор області заявив про роботу ППО по безпілотниках
Про це губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує у своєму телеграмі.
За його словами, нібито всі 9 дронів були збиті. Про тип безпілотників не уточнюється.
"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, які атакували, збиті всі дев'ять", - написав він.
Постраждалих та руйнувань немає.
Згодом Богомаз додав, що російські системи ППО відбили ще одну атаку БПЛА, начебто збоку ЗСУ. Постраждалих та руйнувань також немає.
- 13 січня в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунало кілька потужних вибухів, спалахнула масштабна пожежа.
- 28 січня в Москві горів будівельний ринок "Сіндіка" – вогонь розповсюдився на 2,1 тисячі квадратних метрів.
- 2 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі бази окупантів та місцях дислокації їхніх систем протиповітряної оборони.
- Уранці 3 лютого в Брянській області Росії пролунали вибухи. Губернатор звинуватив ЗСУ у ракетній атаці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе