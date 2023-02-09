Про це губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує у своєму телеграмі.

За його словами, нібито всі 9 дронів були збиті. Про тип безпілотників не уточнюється.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, які атакували, збиті всі дев'ять", - написав він.

Постраждалих та руйнувань немає.

Згодом Богомаз додав, що російські системи ППО відбили ще одну атаку БПЛА, начебто збоку ЗСУ. Постраждалих та руйнувань також немає.