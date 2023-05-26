Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Безумовно, дуже великою трагедією є те, що грузинська інфраструктура, порти та аеропорти можуть опинитись під санкціями. Оскільки наслідки можуть бути руйнівними. У Держдепі США про це вже заявляли і грузинське суспільство прекрасно це розуміє", - розповіла Деканоідзе.

Політикиня наголосила, що влада Грузії маніпулює питанням окупованих Росією територій.

"Грузини все прекрасно розуміють. На жаль, владна пропаганда Грузії теж працює. Зараз грузинська влада намагається навʼязати наратив, що співпрацюючи з РФ, вони зможуть повернути окуповані території. Очевидно, що це не так. Вони маніпулюють цим питанням, яке для грузинів є дуже болючим", - додала вона.