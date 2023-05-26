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Влада Грузії вважає, що зможе повернути окуповані території, співпрацюючи з РФ, - політикиня Деканоідзе

26 травня, 2023 п'ятниця
12:33
Війна з Росією Хатія Деканоідзе

Політикиня Хатія Деканоідзе вважає, що влада Грузії намагається маніпулювати питанням окупованих територій, щоб співпрацювати з РФ

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Безумовно, дуже великою трагедією є те, що грузинська інфраструктура, порти та аеропорти можуть опинитись під санкціями. Оскільки наслідки можуть бути руйнівними. У Держдепі США про це вже заявляли і грузинське суспільство прекрасно це розуміє", - розповіла Деканоідзе.

Політикиня наголосила, що влада Грузії маніпулює питанням окупованих Росією територій.

"Грузини все прекрасно розуміють. На жаль, владна пропаганда Грузії теж працює. Зараз грузинська влада намагається навʼязати наратив, що співпрацюючи з РФ, вони зможуть повернути окуповані території. Очевидно, що це не так. Вони маніпулюють цим питанням, яке для грузинів є дуже болючим", - додала вона.

  •  11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Згодом дозвіл був наданий ще одній авіакомпанії з РФ – Red Wings.
  • 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви. Авіакомпанія, в свою чергу, оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках.

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