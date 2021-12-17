Влада Зеленського планує запустити низку ток-шоу на 1+1, - активіст Кабакаєв
Громадський діяч Семен Кабакаєв вважає, що чинна влада хоче зробити з телеканалу "Рада" інформаційний ЗМІ, а на 1+1 запустити низку ток-шоу
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Телеканал "Рада" - це інструмент для доступу будь-якої особи до публічної інформації щодо того, що відбувається у Верховній Раді. Це засідання парламенту, комітетів та інших подій, які прописані в порядку денному, що є публічними. Це прозорість, це нормально і це добре. Що вони (влада, - ред.) хочуть зробити. Вони хочуть не канал прозорості роботи парламенту, а загальноінформаційний канал, як, наприклад, ваш", -зазначив Кабакаєв.
Він вважає, що на "Раді" будуть гості, ток-шоу і порядок денний з матеріалами, які транслює сам телеканал.
"З приводу холдингу - вони зараз хочуть телеканал "Дом" зробити російськомовним по всій території України. Друге - вони зараз переробляють телеканал "Рада". Третє, наскільки я знаю, на каналі 1+1 будуть запускати невеличких ток-шоу. Зараз Володимир Зеленський разом із своїми партнерами створює медіахолдинг", - підсумував громадський діяч.
- Нагадаємо, 14 грудня директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив, що 15 грудня мовник вийде в етер в оновленому форматі та у новій студії
- В інтернеті з'явився проморолик нового формату каналу "Рада", в якому автори обіцяли "інформувати українців про події влади" і негативно висловлювалися про опозицію та інші ЗМІ.
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- "Українська Правда" повідомила, що журналісти каналу "Дом" отримували вказівки хвалити Зеленського.
- 16 грудня комітет Ради підтримав перетворення каналу "Дом" на всеукраїнський російськомовний ЗМІ
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