Влада Зеленського планує запустити низку ток-шоу на 1+1, - активіст Кабакаєв

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Телеканал "Рада" - це інструмент для доступу будь-якої особи до публічної інформації щодо того, що відбувається у Верховній Раді. Це засідання парламенту, комітетів та інших подій, які прописані в порядку денному, що є публічними. Це прозорість, це нормально і це добре. Що вони (влада, - ред.) хочуть зробити. Вони хочуть не канал прозорості роботи парламенту, а загальноінформаційний канал, як, наприклад, ваш", -зазначив Кабакаєв.



Він вважає, що на "Раді" будуть гості, ток-шоу і порядок денний з матеріалами, які транслює сам телеканал.



"З приводу холдингу - вони зараз хочуть телеканал "Дом" зробити російськомовним по всій території України. Друге - вони зараз переробляють телеканал "Рада". Третє, наскільки я знаю, на каналі 1+1 будуть запускати невеличких ток-шоу. Зараз Володимир Зеленський разом із своїми партнерами створює медіахолдинг", - підсумував громадський діяч.





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