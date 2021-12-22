Владі не подобається обрання незалежного очільника САП, - Фурса про зрив оголошення результатів конкурсу на посаду

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Це вже відгукується втратою довіри. Коли ви постійно берете на себе зобов'язання, при чому ті, які потрібні нам самим і не виконуєте. Основа основ нашої співпрації з МВФ - це верховенство права та боротьба з корупцією. Ми хронічно не виконуємо взяті на себе зобов'язання, причому із САП це відверто робиться. Це була особиста обіцянка Зеленського Байдену, яка була дана 4 місяці назад. І було одразу сказано, що ми негайно це зробимо", - сказав Фурса.



Він вважає, що влада б хотіла отримати підконтрольну людину в САП.



"Уже не отримають. І оця система, коли міжнародні експерти мають перевагу в комісії, вона працює. Обрання незалежного прокурора не подобається ефемерній українській владі. Якщо у САП буде незалежний прокурор, може бути теоретично успіх. А якщо там буде залежна людина, то апріорі успіху бути не може. В Україні найбільша проблема - це не працюючі інститути. Так бояться незалежності цього органу, зривають обіцянки Байдену. Вона може запрацювати, якщо б не могла, цьому б ніхто не опирався", - підсумував інвестбанкір.





Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами.

У конкурсі на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 200 балів.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовилася затверджувати результати конкурсу.