Власники економічного паспорту отримають на додаток величезний державний борг, — Кушнірук

Такий прогноз озвучив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Що означає ініціатива пана президента? Що кошти, які мали б надійти до держбюджету, будуть звідти забиратися. Відповідно, дефіцит буде зростати. А значить, потрібно буде більше запозичень, щоб покрити видатки, передбачені у поточному режимі. Відповідно, коли молоді люди досягнуть 18 років, отримають якісь гроші — але при цьому отримають і величезний державний борг", — сказав Кушнірук.



Він також висловив застереження, що накопичені кошти будуть знецінюватися.



"Схожі ініціативи є в країнах, у яких є величезні надприбутки від видобування у першу чергу нафти і газу. І тому вони можуть собі дозволити не витрачати ці кошти у поточному режимі, а відкладати їх, маючи на увазі, що у них бюджет профіцитний", — пояснив економіст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.

1 грудня, під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.

Президент Володимир Зеленський 6 грудня вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №6394 "Про економічний паспорт", відповідно до якого плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей - громадян України.