Власниці херсонського телеканалу оголосили про підозру в колабораціонізмі
Правоохоронці повідомили про підозру власниці херсонського телеканалу "ВТВ плюс" за колабораційну діяльність
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури власниці місцевого телеканалу заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що під час тимчасової окупації деяких територій Херсонської області підозрювана почала співпрацювати з російською владою.
Обов'язками зловмисниці було створювати позитивний імідж її діяльності серед місцевих жителів. Вона проводила інтерв’ю з представниками окупаційної влади Херсонщини, підтримувала наративи країни-спонсора тероризму та дискредитувала українське керівництво.
На медійних платформах підозрюваної, зокрема "ВТВ плюс", виправдовували, визнавали правомірною та заперечували збройну агресію Росії проти України.
- ДБР завершило розслідування стосовно трьох колишніх працівників слідчого ізолятора в Херсоні, які утримували за ґратами патріотично налаштованих українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.09
Купівля 38.09Продаж 38.93
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе