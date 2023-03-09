Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури власниці місцевого телеканалу заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації деяких територій Херсонської області підозрювана почала співпрацювати з російською владою.

Обов'язками зловмисниці було створювати позитивний імідж її діяльності серед місцевих жителів. Вона проводила інтерв’ю з представниками окупаційної влади Херсонщини, підтримувала наративи країни-спонсора тероризму та дискредитувала українське керівництво.

На медійних платформах підозрюваної, зокрема "ВТВ плюс", виправдовували, визнавали правомірною та заперечували збройну агресію Росії проти України.