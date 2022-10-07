Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.

"6 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - пишуть в ВМС.

Повідомляється, що протягом доби знищено понад 60 російських загарбників та вантажівку.

Окремо артилерійські підрозділи вгатили по скупченню рашистів і техніки. Ліквідовано п'ять танків, самохідну гаубицю "Мста-С", чотири причіпні гаубиці "Мста-Б", самохідну гармату "Піон" та дві бойові машини піхоти.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у пресслужбі.

Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України. В ефірі Еспресо аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що іранські інструктори перебувають на території України та допомагають використовувати росіянам свої дрони-камікадзе. Також є інформація про жертви серед іранців.

За день 6 жовтня українські захисники демілітаризували 4 російських склади та 1 базу на тимчасово окупованих територіях.

Один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" на Півдні України.

ЗСУ оприлюднили відео, як українським танком знищили російський із близької відстані.

Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями.

З 24 лютого до 7 жовтня окупанти втратили близько 61 680 військових, 5093 бронемашини, 2466 танків, 1067 безпілотників, 233 гелікоптери.