ВМС за добу знищили понад 60 окупантів, 5 танків, кілька гаубиць, самохідну гармату та машини армії РФ
За добу, 6 жовтня, українські морські піхотинці ліквідували понад 60 окупантів, 5 танків, кілька гаубиць, самохідну гармату та машини російської армії
Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.
"6 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - пишуть в ВМС.
Повідомляється, що протягом доби знищено понад 60 російських загарбників та вантажівку.
Окремо артилерійські підрозділи вгатили по скупченню рашистів і техніки. Ліквідовано п'ять танків, самохідну гаубицю "Мста-С", чотири причіпні гаубиці "Мста-Б", самохідну гармату "Піон" та дві бойові машини піхоти.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у пресслужбі.
- Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України. В ефірі Еспресо аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що іранські інструктори перебувають на території України та допомагають використовувати росіянам свої дрони-камікадзе. Також є інформація про жертви серед іранців.
- За день 6 жовтня українські захисники демілітаризували 4 російських склади та 1 базу на тимчасово окупованих територіях.
- Один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" на Півдні України.
- ЗСУ оприлюднили відео, як українським танком знищили російський із близької відстані.
- Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями.
- З 24 лютого до 7 жовтня окупанти втратили близько 61 680 військових, 5093 бронемашини, 2466 танків, 1067 безпілотників, 233 гелікоптери.
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