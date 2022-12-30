Внаслідок дій Росії учора в Бахмуті загинув мирний житель
29 грудня внаслідок дій російських загарбників на території Донецької області в Бахмуті загинув мирний житель
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 29 грудня стало відомо про одного цивільного, убитого росіянами на Донеччині", - пише Кириленко.
Повідомляється, що мирний житель загинув у місті Бахмут.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни убили 1282 українці на Донеччині та ще 2799 внаслідок дій рашистів - отримали поранення.
Проте нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.
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- 29 грудня Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауважив, що на Бахмутському напрямку у противника є дві проблематики: перша – відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до артилерії, а друга – логістика.
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