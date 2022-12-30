Внаслідок дій Росії учора в Бахмуті загинув мирний житель

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 грудня стало відомо про одного цивільного, убитого росіянами на Донеччині", - пише Кириленко.

Повідомляється, що мирний житель загинув у місті Бахмут.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни убили 1282 українці на Донеччині та ще 2799 внаслідок дій рашистів - отримали поранення.

Проте нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.

20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.

26 грудня очільник Донеччини Павло Кириленко розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат.

27 грудня нацгвардієць Володимир Назаренко повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог посилює тиск кількістю піхоти.

28 грудня начальник розвідки Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті.

29 грудня Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауважив, що на Бахмутському напрямку у противника є дві проблематики: перша – відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до артилерії, а друга – логістика.