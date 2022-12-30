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Внаслідок дій Росії учора в Бахмуті загинув мирний житель

30 грудня, 2022 п'ятниця
08:41
війна з Росією Бахмут, обстріл

29 грудня внаслідок дій російських загарбників на території Донецької області в Бахмуті загинув мирний житель

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 грудня стало відомо про одного цивільного, убитого росіянами на Донеччині", - пише Кириленко.

Повідомляється, що  мирний житель загинув у місті Бахмут.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни убили 1282 українці на Донеччині та ще 2799 внаслідок дій рашистів - отримали поранення.

Проте нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.

  • 20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.
  • 26 грудня очільник Донеччини Павло Кириленко розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат.
  • 27 грудня нацгвардієць Володимир Назаренко повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог посилює тиск кількістю піхоти.
  • 28 грудня начальник розвідки Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті.
  • 29 грудня Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауважив, що на Бахмутському напрямку у противника є дві проблематики: перша – відсутність пропорційної кількості боєкомплекту до артилерії, а друга – логістика.  

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російська армія
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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