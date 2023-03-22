Внаслідок російської агресії в Україні поранено вже 937 дітей
Станом на середу, 22 березня, внаслідок російської війни в Україні поранено 937 дітей, ще 464 загинули
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 22 березня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 464. Зросла кількість поранених - понад 937. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій", - повідомили у пресслужбі.
За даними відомства, учора, 21 березня, внаслідок детонації міни на околиці с. Лепетиха Миколаївської області отримав поранення 16-річний хлопець. 22 березня в результаті нічної атаки ворога на Київщину поранення отримала 11-річна дитина.
Повідомляється, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.
- 21 березня в Офісі генерального прокурора повідомили, що Україні вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей. Загальна кількість незаконно вивезених неповнолітніх може перевищувати 16 тисяч.
- А на Донеччині з міста Часів Яр, яке розташоване неподалік Бахмута, евакуювали всіх дітей.
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