Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай - це велика держава з великими досягненнями, але ще з більшими проблемами. Очевидно, що в нинішній геополітичній позиції Китай домагатиметься своєї активної ролі. Але Китай опинився в ситуації не лише з шансом. Китай опинився в ситуації з колосальними втратами внаслідок війни. Зараз Китаю необхідно ще більше вкладати грошей, щоб країни Центральної Азії ставали ближче та приймали китайську модель зовнішньополітичної й зовнішньоекономічної діяльності. Це нова форма колоніалізму, коли шляхом фінансового та банківського тотального контролю Китай вичищає ресурси тих, чи інших країн", - підкреслив Безсмертний.

За словами дипломата, Центральна Азія є непростим регіоном. І Путін просто так не віддасть свій вплив там.

"Фінанси й банківські ресурси більшості країн Центральної Азії контролює Москва. Росія через енергетичний, аграрний сектор й промисловість впливає на розвиток та перспективи Казахстану. Конфігурація економіки Казахстану залізобетонними кліщами прив'язана до Москви. Інша справа, що лідерам країн Центральної Азії було продемонстровано, що вони стали воротами для Кремля, щоб обходити санкції. Вони вже попереджені збоку США та по черзі приймають рішення, блокуючи ці коридори. Але навряд чи Китай швидко перехопить ініціативу в цьому регіоні", - зазначив Безсмертний.