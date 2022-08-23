Про це повідомляє у Telegram Офісі Генпрокурора.

Учасники зустрічі обговорили роботу спільних слідчих груп, зокрема Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), слідчі та прокурори якої надають експертну підримку Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ. Також Костін і Маасікас обговорили роботу Спільної слідчої групи (JIT), створеної за підтримки ЄС, і консультативної групи експертів Ради Європи.

"Сьогоднішній пріоритет — відновлення справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто приніс війну на нашу землю. І на цьому фронті нам як ніколи потрібна допомога наших європейських партнерів", — наголосив Костін.

Генпрокурор додав, що швидка підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні розпочати розслідування щодо міжнародних злочинів одразу після початку повномасштабного вторгення.

28 липня Володимир Зеленський призначив на посаду генерального прокурора України Андрія Костіна.

1 серпня Андрій Костін зустрівся з послами G7 та Представництвом Євросоюзу в Україні й обговорив із ними розслідування воєнних злочинів РФ.

12 серпня Андрій Костін в онлайн-режимі обговорив міз представницею генсека ООН Прамілою Паттен співпрацю в розслідування воєнних злочинів РФ,