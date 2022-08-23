Воєнні злочини РФ: генпрокурор Костін обговорив із послом ЄС Маасікасом роботу спільних слідчих груп
Генеральний прокурор України Андрій Костін на зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні, обговорив співпрацю в розлідуваннях злочинів РФ
Про це повідомляє у Telegram Офісі Генпрокурора.
Учасники зустрічі обговорили роботу спільних слідчих груп, зокрема Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), слідчі та прокурори якої надають експертну підримку Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ. Також Костін і Маасікас обговорили роботу Спільної слідчої групи (JIT), створеної за підтримки ЄС, і консультативної групи експертів Ради Європи.
"Сьогоднішній пріоритет — відновлення справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто приніс війну на нашу землю. І на цьому фронті нам як ніколи потрібна допомога наших європейських партнерів", — наголосив Костін.
Генпрокурор додав, що швидка підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні розпочати розслідування щодо міжнародних злочинів одразу після початку повномасштабного вторгення.
- 28 липня Володимир Зеленський призначив на посаду генерального прокурора України Андрія Костіна.
- 1 серпня Андрій Костін зустрівся з послами G7 та Представництвом Євросоюзу в Україні й обговорив із ними розслідування воєнних злочинів РФ.
- 12 серпня Андрій Костін в онлайн-режимі обговорив міз представницею генсека ООН Прамілою Паттен співпрацю в розслідування воєнних злочинів РФ,
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