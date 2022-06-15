Волонтерський рух "Трибунал для Путіна" зібрав понад 10 тис. доказів злочинів армії РФ в Україні
Усі зібрані дані планують передати у Міжнародний кримінальний суд
Про це у телеграм повідомляє російськомовне естонське інтернет-видання "Можем объяснить", з посиланням на видання "Верстка".
Правозахисний рух "Трибунал для Путіна", який фіксує військові злочини в Україні, оприлюднив перші підсумки роботи, які демонструють масштаби російських звірств в Україні:
- Як мінімум 720 ударів завдано по цивільних об'єктах: лікарнях, школах, дитсадках і церквах.
- Задокументовано не менше 605 випадків застосування невиборчої зброї: системами "Смерч", "Сонцепльок", "Буратіно".
- Зібрано свідоцтва як мінімум 432 випадків викрадення мирних жителів.
- Не менше 173 разів повідомлялося про умисні вбивства цивільних осіб.
- Зафіксовано 119 випадків знищення або привласнення чужого майна у великих розмірах
- 24 факти використання цивільних осіб, як живий щит.
Цю інформацію "Трибунал для Путіна" планує передати для розслідування до Міжнародного кримінального суду. Крім того, рух виступає за створення міжнародного трибуналу над звинуваченими.
- Прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля всередині березня.
- 28 березня стало відомо, що 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинної діяльності РФ в Україні.
- 13 квітня головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав звільнену від росіян Бучу і визнав, що тут вчинялись злочини.
- 15 травня Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду..
- 8 червня ЄС виділив €7,25 млн для підтримки розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні Міжнародним кримінальним судом.
- Сьогодні, 15 червня, Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 37
- Актуальне
- Важливе