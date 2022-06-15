Волонтерський рух "Трибунал для Путіна" зібрав понад 10 тис. доказів злочинів армії РФ в Україні

Про це у телеграм повідомляє російськомовне естонське інтернет-видання "Можем объяснить", з посиланням на видання "Верстка".

Правозахисний рух "Трибунал для Путіна", який фіксує військові злочини в Україні, оприлюднив перші підсумки роботи, які демонструють масштаби російських звірств в Україні:

Як мінімум 720 ударів завдано по цивільних об'єктах: лікарнях, школах, дитсадках і церквах.

Задокументовано не менше 605 випадків застосування невиборчої зброї: системами "Смерч", "Сонцепльок", "Буратіно".

Зібрано свідоцтва як мінімум 432 випадків викрадення мирних жителів.

Не менше 173 разів повідомлялося про умисні вбивства цивільних осіб.

Зафіксовано 119 випадків знищення або привласнення чужого майна у великих розмірах

24 факти використання цивільних осіб, як живий щит.

Цю інформацію "Трибунал для Путіна" планує передати для розслідування до Міжнародного кримінального суду. Крім того, рух виступає за створення міжнародного трибуналу над звинуваченими.

Прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду почали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Кремля всередині березня.

28 березня стало відомо, що 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинної діяльності РФ в Україні.

13 квітня головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав звільнену від росіян Бучу і визнав, що тут вчинялись злочини.

15 травня Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду..

8 червня ЄС виділив €7,25 млн для підтримки розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні Міжнародним кримінальним судом.

Сьогодні, 15 червня, Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові.

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