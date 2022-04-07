ВООЗ готується до можливих хімічних атак в Україні

Про це повідомили представники ВООЗ, повідомляє Sky News.



"З огляду на невизначеність нинішньої ситуації, немає жодних гарантій, що ситуація не стане гіршою", - сказав регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.



За його словами, ВООЗ розглядає всі сценарії та вживає непередбачених заходів для різних ситуацій, від яких може постраждати народ України, від продовження лікування масових жертв до хімічних атак. Клюге не надав додаткових подробиць.

Центр протидії дезінформації дав інструкцію українцям щодо дій, якщо РФ здійснить хімічну атаку.

2 квітня у Білому домі заявили, що США передають Україні обладнання на випадок, якщо Росія застосує хімічну або біологічну зброю.