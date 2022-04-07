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ВООЗ готується до можливих хімічних атак в Україні

7 квітня, 2022 четвер
15:19
війна з Росією ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я готується до можливих хімічних атак Росії в Україні

Про це повідомили представники ВООЗ, повідомляє Sky News.

"З огляду на невизначеність нинішньої ситуації, немає жодних гарантій, що ситуація не стане гіршою", - сказав регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

За його словами, ВООЗ розглядає всі сценарії та вживає непередбачених заходів для різних ситуацій, від яких може постраждати народ України, від продовження лікування масових жертв до хімічних атак. Клюге не надав додаткових подробиць.


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Світ
ВООЗ
хімічна зброя
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