Ворог атакував минулої доби Запорізьку область з авіації, дронів, РСЗВ та здійснив 44 артобстріли
12 квітня російська армія вела вогонь по мирних населених пунктах Запорізької області з авіації, безпілотників, реактивних систем та артилерії
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Війська терористів за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів", - пише очільник області.
Повідомляється, що росіяни тричі атакували Запорізьку область з авіації, один раз із реактивної системи залпового вогню, 13 - безпілотними літальними апаратами. Зафіксовано 44 артилерійські обстріли.
Унаслідок російського вогню понівечено житлові будинки та квартири.
Серед мирного населення постраждалих немає.
"Ми повернемо в наші міста і села життя! Працюємо на Перемогу! З вірою в ЗСУ!" - наголосив Малашко.
- Уночі 9 квітня росіяни вчергове атакували Запоріжжя: снаряди влучили по території одного з приватних секторів міста, загинули чоловік та дитина.
- Армія РФ за добу 10 квітня завдала по регіону 66 ударів з артилерії, 4 авіаудари, здійснила 7 атак БПЛА, а також 2 рази атакувала з РСЗВ.
- За добу 11 квітня ворог завдав по Запоріжжю два авіаудари, здійснив одну атаку БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів.
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