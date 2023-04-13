Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Війська терористів за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів", - пише очільник області.

Повідомляється, що росіяни тричі атакували Запорізьку область з авіації, один раз із реактивної системи залпового вогню, 13 - безпілотними літальними апаратами. Зафіксовано 44 артилерійські обстріли.

Унаслідок російського вогню понівечено житлові будинки та квартири.

Серед мирного населення постраждалих немає.

"Ми повернемо в наші міста і села життя! Працюємо на Перемогу! З вірою в ЗСУ!" - наголосив Малашко.