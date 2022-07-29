Ворог інженерно обладнує позиції біля кордонів України: на яких напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника, також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін, - наголошують військові.

Проте на Сіверському напрямку ворог завдав ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках тривають заходи інженерного обладнання позицій ворогом.

Станом на ранок 29 липня ворог намагається наступати в районах Новолуганського та Соледара, тривають бої. Проте розвідка боєм біля Водяного та Пісків завершилася відступом окупантів, а наступ у напрямках Вершини, Семигір’я, Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки ЗСУ відбили.

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