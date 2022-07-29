Ворог інженерно обладнує позиції біля кордонів України: на яких напрямках
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворожі війська інженерно обладнують позиції
Про це передає Генштаб ЗСУ.
Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника, також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін, - наголошують військові.
Проте на Сіверському напрямку ворог завдав ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках тривають заходи інженерного обладнання позицій ворогом.
- Станом на ранок 29 липня ворог намагається наступати в районах Новолуганського та Соледара, тривають бої. Проте розвідка боєм біля Водяного та Пісків завершилася відступом окупантів, а наступ у напрямках Вершини, Семигір’я, Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки ЗСУ відбили.
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