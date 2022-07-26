Ворог намагається знищити Бахмут як Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
Офіцер обласної Тероборони Луганщини, Сергій Шакун, розповів, що ворог постійно робить спроби просунутися у бік Слов'янська та Бахмута
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Луганщині ворог намагається просуватися до Білогорівки й робить спроби просування у бік Сіверська, Бахмута, з напрямку Попасної, Комишувахи, Володимирівки йти на Бахмут. Також намагається у напрямку через Сіверськ вийти на Слов'янський напрямок. Противник не полишає спроб захопити ще частину Донеччини. Є деякі зрушення просування ворогів у Вуглегірському напрямку, але більше їх не пускають наші сили", - зазначив офіцер ТрО Луганщини.
Сергій Шакун додав, що відбуваються удари по складах та логістичних ланцюгах росіян на Луганщині.
"Слов'янський напрямок зараз є дуже гарячим, а Бахмут вони знищують точно так, як знищили Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну. Але українські сили "насипають їм на горіхи", тому спроби просування противника не мають результату", - пояснив Шакун.
- 23 липня Генштаб ЗСУ інформував, що українські військові відбили російський штурм на Краматорському напрямку, та не дозволили ворогу захопити Вуглегірську ТЕС
- 24 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС
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