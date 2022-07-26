Ворог намагається знищити Бахмут як Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну, - офіцер ТрО Луганщини Шакун

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На Луганщині ворог намагається просуватися до Білогорівки й робить спроби просування у бік Сіверська, Бахмута, з напрямку Попасної, Комишувахи, Володимирівки йти на Бахмут. Також намагається у напрямку через Сіверськ вийти на Слов'янський напрямок. Противник не полишає спроб захопити ще частину Донеччини. Є деякі зрушення просування ворогів у Вуглегірському напрямку, але більше їх не пускають наші сили", - зазначив офіцер ТрО Луганщини.



Сергій Шакун додав, що відбуваються удари по складах та логістичних ланцюгах росіян на Луганщині.



"Слов'янський напрямок зараз є дуже гарячим, а Бахмут вони знищують точно так, як знищили Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну. Але українські сили "насипають їм на горіхи", тому спроби просування противника не мають результату", - пояснив Шакун.

23 липня Генштаб ЗСУ інформував, що українські військові відбили російський штурм на Краматорському напрямку, та не дозволили ворогу захопити Вуглегірську ТЕС

24 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС

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