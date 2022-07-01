Ворог нарощує сили з метою оточення Слов'янська, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
Марія Чашка, заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" вважає, що ворог буде намагатися виконувати свій план-мінімум щодо зосередження сил на захоплення Донеччини, Луганщини та наближених до них територій
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ситуація стабільно напружена, ворог нарощує сили та час від часу робить спроби йти на прорив з метою оточення Слов'янська. Ми відстежуємо такі спроби й вчасно їх нейтралізуємо. Противник намагається посилюватися, обстрілює не лише військові позиції, а й багато населених пунктів на Ізюмському напрямку", – зазначила Марія Чашка.
Заступниця командира батальйону «Карпатська Січ» зауважила, що сили противника немалі й недооцінювати їх не можна, проте українські сили надійно утримують позиції та мають успіхи у знищення ворожої техніки на Ізюмському напрямку.
"Ворог переважно артилерією обстрілює населені пункти, що наближені до лінії фронту. Але спорадично противник використовує авіацію та завдає дальні удари" – розповіла Чашка.
Марія Чашка вважає, що Харків противнику захопити ніколи не вдасться, як колись не вдалося взяти Київ, а скоріше ворог буде намагатися виконувати свій план-мінімум щодо зосередження сил на захоплення Донеччини, Луганщини та наближених до них територій.
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