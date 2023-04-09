Ворог обстріляв Дружківку на Донеччині, відомо про двох поранених
Удень 9 квітня ворожа армія атакувала Дружківку, що в Донецькій області, з реактивних систем залпового вогню. Відомо про щонайменше двох постраждалих
Про це поінформував голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна", - написав він.
- 9 квітня правоохоронці задокументували 10 ударів росіян по Донеччині, під обстрілами були 9 міст і сіл, РФ поранила мирних жителів, зокрема дитину
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