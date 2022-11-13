Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров

У підсумковому звіті за 12 листопада оперативне командування "Південь" зауважило, що ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення, яка розмежована Дніпром. Протягом бойового дня росіяни завдавали артилерійських ударів по українських позиціях та територіальних громадах у Бериславському районі. Без постраждалих та втрат.

Відтак з метою придушення ворожого вогню українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника. Протягом дня були активними й ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ. За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 рашистів та 3 військових автівки. Решта втрат противника, дорозвідуються.

Упродовж дня склад ворожого флоту суттєвих змін не зазнав: 1️8 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій в готовності до залпу вісьмома "Калібрами".

"Обстановка у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але підконтрольною Силам оборони, - кажуть в ОК "Південь". - Підрозділи Сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях. Звільнені від окупантів міста та села Херсонщини й Миколаївщини повертаються до життя за української юрисдикції".

Але застерігають: ворог не облишив планів застосовування високоточних ракетних систем, ударних дронів та інших засобів вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури як по тилових регіонах, так і прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Відтак про алгоритми дій під час повітряної чи ракетної тривоги забувати не можна.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області — на Генічеськ.

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