Про це йдеться в етері Еспресо.



"Ворог як обстрілював, так і обстрілює цивільну інфраструктуру міста. Починає розвідувати більше про Миколаїв. Вчора був збитий безпілотний летальний апарат противника. На лінії зіткнення ситуація особливо не змінюється. Ідуть ракетні та артилерійські обстріли наших позицій, ми також обстрілюємо. Глобальних рухів не відбувається, тільки тактичні переміщення для заняття вигідних позицій", – зазначив полковник.



Як зауважив Роман Костенко, "великих змін не відбувається, але політики або блогери розповідають про контрнаступи, скажу, що їх там немає. Також називають звільнені села, які вже були до цього під нашим контролем".



"Всі стоять на своїх місцях. Наше завдання тримати оборону, накопичувати сили й вже контрнаступом або наступом вибивати противника з нашої території. З військової точки зору, загроза Миколаєву є. Противник накопичує сили. Йдуть серйозні бої й ворог дістає сюди ракетними системами залпового вогню, почали обстрілювати великокаліберними мінометами" – розповів Костенко.



Роман Костенко додав, якщо є можливість у людей поки не повертатися до Миколаєва, то краще перечекати у небезпечних місцях.

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