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Головна війна з Росією Ворог починає збирати більше розвідданих щодо Миколаєва, - полковник Костенко
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Ворог починає збирати більше розвідданих щодо Миколаєва, - полковник Костенко

14 червня, 2022 вiвторок
18:00
війна з Росією на фото: Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що противник накопичує сили, глобальних рухів не відбувається, тільки тактичні переміщення для заняття вигідних позицій

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Ворог як обстрілював, так і обстрілює цивільну інфраструктуру міста. Починає розвідувати більше про Миколаїв. Вчора був збитий  безпілотний летальний апарат противника. На лінії зіткнення ситуація особливо не змінюється. Ідуть ракетні та артилерійські обстріли наших позицій, ми також обстрілюємо. Глобальних рухів не відбувається, тільки тактичні переміщення для заняття вигідних позицій", – зазначив полковник.

Як зауважив Роман Костенко, "великих змін не відбувається, але політики або блогери розповідають про контрнаступи, скажу, що їх там немає. Також називають звільнені села, які вже були до цього під нашим контролем".

"Всі стоять на своїх місцях. Наше завдання тримати оборону, накопичувати сили й вже контрнаступом або наступом вибивати противника з нашої території. З військової точки зору, загроза Миколаєву є. Противник накопичує сили. Йдуть серйозні бої й ворог дістає сюди ракетними системами залпового вогню, почали обстрілювати великокаліберними мінометами" – розповів Костенко.

Роман Костенко додав, якщо є можливість у людей поки не повертатися до Миколаєва, то краще перечекати у небезпечних місцях.

  • 9 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли чотири громади, унаслідок чого 15 людей отримали поранення.
  • На Миколаїщині 10 червня РФ обстріляла Широківську, Інгульську, Березнегуватську й Галицинівську громади, убито людину, пошкоджено будинок.
  • 12 червня під ворожими обстрілами були  Миколаївський та Баштанський райони. В результаті обстрілів травмовані 9 людей
  • 12 червня СБУ оприлюднила перехоплену розмову, у якій загарбник каже про контратаки українських військовослужбовців на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Мовляв "закривають" їх дуже сильно

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Миколаїв
розвідка
безпiлотник
обстріли
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