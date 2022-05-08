Ворог поцілив у Попаснянський водоканал, без води залишився 1 млн людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"орки поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території", – написав він.

Окупанти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами.

"Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання повністю припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення)", – вказав Гайдай.

Ремонтники зможуть розпочати працювати над відновленням водопостачання тільки після припинення бойових дій.

Нагадаємо, українські військові відійшли від міста Попасна на більш міцні позиції.

Міський голова Попасної Микола Ханатов заявив, що російська армія намагається оточити місто.

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