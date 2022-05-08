Ворог поцілив у Попаснянський водоканал, без води залишився 1 млн людей
На Луганщині без води залишився 1 млн людей, включаючи тимчасово окуповані території, через пошкодження Попаснянського водоканалу
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"орки поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території", – написав він.
Окупанти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами.
"Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання повністю припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення)", – вказав Гайдай.
Ремонтники зможуть розпочати працювати над відновленням водопостачання тільки після припинення бойових дій.
- Нагадаємо, українські військові відійшли від міста Попасна на більш міцні позиції.
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