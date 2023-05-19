Ворог продовжує переміщення боєкомплектів через тимчасово окупований Маріуполь, - радник мера
Російські війська не припиняють переміщення через Маріуполь. Нині їхня ціль - тимчасово окуповані Мангуш чи Бердянськ
Про це інформує радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Швидкість проходження вантажівок з БК, зафіксована спостереженням, становить близько доби. Вдень їдуть у бік Запоріжжя, на наступний день повертаються порожні та рухаються в бік Новоазовська", - пише Андрющенко.
Армія РФ відновила переміщення на північ області в бік міст Волноваха й Донецьк. Водночас ворог не припиняє перекидати боєкомплекти з селища Бойківське через село Гранітне в напрям Вугледару.
"З полігонів Ялта й Урзуф виведено частину військових. Перевозили вантажівками, разом з БК, через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня", - додає радник мера.
Андрющенко зауважив, що нині частина вантажівок, яка повернулась в місце базування, пошкоджена.
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