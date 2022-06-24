Ворог реактивною артилерією дістає до меж Слов'янська, закликаємо містян евакуюватись, - голова ВА Лях

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Протягом минулого і цього тижня ворог намагався проводити наступальні дії, але ЗСУ успішно відбивали всі ці спроби. Відповідно, на сьогодні у місті ситуація більш-менш спокійна. Але ворожа реактивна артилерія дістає до меж міста. В останні дні Слов'янськ піддавався обстрілам, є поранені. Потрапляння снарядів були у будинки, з яких містяни евакуювалися. Тому ми закликаємо мешканців нашої громади, як найшвидше евакуюватися. Така можливість є, кожного дня йдуть автобуси до Дніпра, Покровська, а також потягом до Львівської та Рівенської областей"- зазначив голова ВА Слов'янська.

17 червня росіяни продовжили наступ на Слов'янськ, тривали бої

21 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили штурмові дії окупантів в районі Мар’їнки та на Слов’янському напрямку

22 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог штурмує Слов’янський напрямок

23 червня зі зведення Генштабу відомо, що противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ