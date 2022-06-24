Ворог реактивною артилерією дістає до меж Слов'янська, закликаємо містян евакуюватись, - голова ВА Лях
Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська розповів, що в останні дні місто зазнало ворожих обстрілів, є поранені. Потрапляння снарядів були у будинки, з яких містяни встигли евакуюватися
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Протягом минулого і цього тижня ворог намагався проводити наступальні дії, але ЗСУ успішно відбивали всі ці спроби. Відповідно, на сьогодні у місті ситуація більш-менш спокійна. Але ворожа реактивна артилерія дістає до меж міста. В останні дні Слов'янськ піддавався обстрілам, є поранені. Потрапляння снарядів були у будинки, з яких містяни евакуювалися. Тому ми закликаємо мешканців нашої громади, як найшвидше евакуюватися. Така можливість є, кожного дня йдуть автобуси до Дніпра, Покровська, а також потягом до Львівської та Рівенської областей"- зазначив голова ВА Слов'янська.
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