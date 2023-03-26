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Головна війна з Росією Ворог рік тому розраховував знищити нашу авіацію, але українські гелікоптери продовжують уражати окупантів, - Сирський

Ворог рік тому розраховував знищити нашу авіацію, але українські гелікоптери продовжують уражати окупантів, - Сирський

26 березня, 2023 неділя
09:39
війна з Росією авіація ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українська авіація надалі уражає окупантів усюди, де потрібно, попри торішні заяви РФ про її знищення

Про це Олександр Сирський написав у телеграмі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ противник розраховував на знищення української авіації. Попри це пілоти-захисники надалі завдають ударів по окупантах усюди, де це потрібно.

"Підтримуючи підрозділи Сил оборони Сходу, наші льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт", - додав Олександр Сирський.

Він наголосив, що армійська авіація України, попри потужну протидію ППО росіян, безперервно та надійно завдає ворогові значних втрат.

"На цьому відео ви бачите бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військах противника на східному напрямку", - пояснив командувач.
  • Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БПЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
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