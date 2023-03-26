Про це Олександр Сирський написав у телеграмі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ противник розраховував на знищення української авіації. Попри це пілоти-захисники надалі завдають ударів по окупантах усюди, де це потрібно.

"Підтримуючи підрозділи Сил оборони Сходу, наші льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт", - додав Олександр Сирський.

Він наголосив, що армійська авіація України, попри потужну протидію ППО росіян, безперервно та надійно завдає ворогові значних втрат.

"На цьому відео ви бачите бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військах противника на східному напрямку", - пояснив командувач.