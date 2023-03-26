Ворог рік тому розраховував знищити нашу авіацію, але українські гелікоптери продовжують уражати окупантів, - Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українська авіація надалі уражає окупантів усюди, де потрібно, попри торішні заяви РФ про її знищення
Про це Олександр Сирський написав у телеграмі.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ противник розраховував на знищення української авіації. Попри це пілоти-захисники надалі завдають ударів по окупантах усюди, де це потрібно.
"Підтримуючи підрозділи Сил оборони Сходу, наші льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт", - додав Олександр Сирський.
Він наголосив, що армійська авіація України, попри потужну протидію ППО росіян, безперервно та надійно завдає ворогові значних втрат.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БПЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".
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