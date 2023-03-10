Ворог випустив понад 400 снарядів по Херсонщині: четверо людей загинули, серед поранених підліток
Минулої доби 9 березня російські війська випустили понад 400 снарядів по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашисти гатили по мирних населених пунктах з мінометів, реактивних систем, артилерії, танків та дронів.
Російські війська 9 разів вели вогонь по житлових кварталах міста Херсон.
Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні домівки.
9 березня унаслідок обстрілів армії РФ четверо людей загинули, троє жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Серед постраждалих 13-річний хлопець, який отримав осколкові поранення грудної клітини та руки під час обстрілу села Велетенське.
- У середу 8 березня російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, троє дістали поранень.
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