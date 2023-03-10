Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що рашисти гатили по мирних населених пунктах з мінометів, реактивних систем, артилерії, танків та дронів.

Російські війська 9 разів вели вогонь по житлових кварталах міста Херсон.

Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні домівки.

9 березня унаслідок обстрілів армії РФ четверо людей загинули, троє жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих 13-річний хлопець, який отримав осколкові поранення грудної клітини та руки під час обстрілу села Велетенське.