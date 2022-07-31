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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог вмирає цілими ротами, але продовжує наступати з трьох напрямків на Донеччині, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
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Ворог вмирає цілими ротами, але продовжує наступати з трьох напрямків на Донеччині, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко

31 липня, 2022 неділя
11:03
війна з Росією

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко розповів, що на Бахмутському напрямку нема панівних висот і тому він складний

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російську навалу зупиняємо, але вони кількістю особового складу сунуть і поки перемагають. Вони мруть, як мухи. Вмирають цілими ротами, але продовжують наступати з трьох напрямків - Сіверськ, Бахмут та південний напрямок", - зауважив Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" також додав, що українські захисники мають перевагу в якості враженні ворога.

"Вони мають на меті вибити весь комплект боєприпасів у бік українських бійців. Ми маємо влучити кожним снарядом у точку ворога. На їхні 20 пострілів, ми відповідаємо двома влучними", - підкреслив Лисенко.

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