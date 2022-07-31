Ворог вмирає цілими ротами, але продовжує наступати з трьох напрямків на Донеччині, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко розповів, що на Бахмутському напрямку нема панівних висот і тому він складний
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російську навалу зупиняємо, але вони кількістю особового складу сунуть і поки перемагають. Вони мруть, як мухи. Вмирають цілими ротами, але продовжують наступати з трьох напрямків - Сіверськ, Бахмут та південний напрямок", - зауважив Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" також додав, що українські захисники мають перевагу в якості враженні ворога.
"Вони мають на меті вибити весь комплект боєприпасів у бік українських бійців. Ми маємо влучити кожним снарядом у точку ворога. На їхні 20 пострілів, ми відповідаємо двома влучними", - підкреслив Лисенко.
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