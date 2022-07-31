Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російську навалу зупиняємо, але вони кількістю особового складу сунуть і поки перемагають. Вони мруть, як мухи. Вмирають цілими ротами, але продовжують наступати з трьох напрямків - Сіверськ, Бахмут та південний напрямок", - зауважив Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" також додав, що українські захисники мають перевагу в якості враженні ворога.

"Вони мають на меті вибити весь комплект боєприпасів у бік українських бійців. Ми маємо влучити кожним снарядом у точку ворога. На їхні 20 пострілів, ми відповідаємо двома влучними", - підкреслив Лисенко.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередилися на Донеччині на наступі на Бахмут

Станом на 31 липня українська армія знищила 40 830 особового складу окупантів

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