"Ворог як обстрілював, так і обстрілює": боєць ТрО про ситуацію в Харкові

Натомість в самій області є позитивна динаміка: "Українські війська переходять в контрнаступ та звільнюють деякі населені пункти", – наголосив він в етері Espreso TV.



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Дебелий зауважив: "Сухопутнім шляхом окупантам нічого не вдається, як виявилось на землі вони воювати не вміють. Вони вміють лише красиво крокувати площами. Тож зазнають великих втрат. Вчора був бій, українські вояки захопили багато російських полонених. А стосовно артилерії – окупанти використовують її лише тому, що більше нічого не можуть зробити, надіються так залякати людей".



Проте Дебелий додав, що настрої в харків’ян позитивні, всі вірять в перемогу і все для неї роблять: "Навіть ті, хто раніше виїжджав на перших фазах війни, уже повертається в місто, щоб працювати та відновлювати Харків".

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