Ворог за добу 71 раз обстріляв Херсонщину: восьмеро людей дістали поранення
Армія Російської Федерації минулої доби, 7 квітня, здійснила 71 обстріл Херсонської області
Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.
За його словами, ворог здійснив 71 обстріл, випустивши 397 снарядів.
"17 снарядів влучили у місто Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в м. Берислав", - зауважив Прокудін.
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Окрім цього, як зазначив очільник ОВА, восьмеро людей дістали поранення, з них двоє дітей. Також він додав, що зі звільненої від росіян території Херсонщини евакуювали ще 74 людини.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей.
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