Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.

За його словами, ворог здійснив 71 обстріл, випустивши 397 снарядів.

"17 снарядів влучили у місто Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в м. Берислав", - зауважив Прокудін.

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Окрім цього, як зазначив очільник ОВА, восьмеро людей дістали поранення, з них двоє дітей. Також він додав, що зі звільненої від росіян території Херсонщини евакуювали ще 74 людини.