Ворог збирає дані: Міноборони закликає не поширювати фото збитих дронів окупанта
Міноборони просить українців не поширювати відео та фото збитих безпілотних літальних апаратів армії Росії, адже ворог пильнує соцмережі
Про це інформує в фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед", – наголосила Маляр.
Заступниця міністра пояснила, що публікація фотографій збитих дронів може нашкодити українцям. Зокрема на світлині видно бортовий номер російського БПЛА – ворог дізнається чи виконав безпілотник ціль, а росЗМІ можуть використати це у своїй пропаганді.
Фото чи відео ні в якому разі не має показувати місцевість.
"Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації. Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні й не даваймо ворогу те, на що він активно полює", - наголосила Маляр.
Також Маляр додала, що деякі користувачі вже замалювали номери на фото з рештками збитих дронів.
- Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські Повітряні Сили збили 26 дронів на Півдні.
- 17 жовтня Росія запустила 28 дронів-камікадзе у бік Києва. В небі центральних регіонів країни ЗСУ збили 11 безпілотників. Деякі з іранських "шахідів" влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, а також в житловий будинок в одному з районів столиці — загинули 4 людей, у тому числі вагітна жінка.
- У Мінреінтеграції розповіли, як українцям уберегтися від бойових безпілотників.
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