Ворожі боти розганяють паніку у чатах ЖК на тему блекауту, - Шаповалов

Про це він розповів в етері Еспресо.



Андрій Шаповалов дав коментар щодо інформаційних кампаній ворога, які спрямовані на розхитування настроїв українців.



"Ми бачимо намагання ворога розхитати ситуацію всередині України, щоб українці виходили з протестами, бо у сусідньому будинку є світло, а у вашому нема й у цьому винна влада. Це така масована ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.), яку вони цинічно та відкрито розгойдують. До того ж у всіх своїх паблікак, ВКонтакті, Однокласниках, публікують, де взяти малюнки та текстові матеріали для поширення таких інформаційних вкидів, щоб вивести українців на вулиці проти влади. Вони дуже сильно ухопилися за одеський кейс, який був, але українці дуже обережно ставляться до подібних кампаній і перевіряють інформацію багато разів, тому ці методи в Україні не спрацьовують", - пояснив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.



Андрій Шаповалов зазначив, що всі російські моделі впливу, які ворог хотів поширити в Україні, абсолютно не працюють, тому в Росії й бісяться.



"Ворог працює не тільки у класичних соцмережах, але й у групах месенджерів WhatsApp та Viber, наприклад, у групі під'їзду № 7 на вулиці І.Франка також розхитуються подібні настрої. До речі, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була величезна кампанія по створенню усіляких груп у месенджерах і люди навіть позабували, що до них колись доєднувалися. Потім у лютому було роз'яснено українцям, щоб не додавали у свої чати невідомих людей. Зараз трохи ця хвиля спала і пильність українців до цього питання також, тому ворог знов почав шукати, де він може пробити хоч якусь інформаційну дірку", - зауважив Шаповалов.

22 листопада Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії

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