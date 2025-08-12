Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
РФ піддає тортурам 90% українських військовополонених, – Сибіга

РФ піддає тортурам 90% українських військовополонених, – Сибіга

Юлія Юліна
12 серпня, 2025 вiвторок
12:16
воєнні злочини Росії

Росія піддає тортурам 90% українських військовополонених. З огляду на це Україна ініціює створення платформи з розвитку міжнародного гуманітарного права

Зміст

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга сказав на конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності", в якій він узяв участь разом із чеським колегою Яном Ліпавським.

За словами Сибіги, Україна зафіксувала понад 175 тис. воєнних злочинів РФ.

"Росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, в тому числі викрадає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора", - сказав дипломат.

На його переконання, єдиним дієвим способом змусити агресора дотримуватись міжнародного гуманітарного права є невідворотність покарання.

Сибіга заявив, що Україна ініціює створення "Платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права", яка має об'єднати держави, міжнародні організації, експертне середовище та громадянське суспільство. Її завданнями будуть виявлення прогалин у чинному міжнародному гуманітарному праві, розробка нових положень щодо неврегульованих питань, що враховує сучасні виклики й сприяння імплементації доповнень до міжнародного гуманітарного права. Міністр наголосив, що Україна готова бути майданчиком і координатором цієї платформи.

"Міжнародне гуманітарне право – це гарантія збереження людяності у світі. Разом із міжнародними партнерами Україна працює над неминучістю правосуддя. Жодної національної юрисдикції не вистачить, щоб відповісти масштабу російських воєнних злочинів в Україні", - сказав Сибіга.

Окремо він відзначив важливість створення Спецтрибуналу для РФ.

"Цей трибунал покликаний притягти російське керівництво до відповідальності за їхні первинні злочини. За неспровоковане розв'язання кривавої війни на знищення у XXI столітті", - резюмував Сибіга.

  • 20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
  • У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що Спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.
  • 21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.
  • У травні в ОП заявили, що у 2025 році може бути завершене створення юридичної бази для спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Трибунал може запрацювати вже наступного року.

Читайте також: Спецтрибунал для посадовців РФ: за що та як судитимуть тих, хто почав вторгнення в Україну

Новини
Україна
Війна з Росією
Андрій Сибіга
